В Роскачестве назвали худшие марки коньяка

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Специалисты Роскачества провели проверку коньяков, которые продаются в российских магазинах, и пришли к выводу, что половина из них не соответствует требованиям качества.

Фото: pixabay. com

Продукция 12 из 23 проверенных торговых марок является фальсификатом. Специалисты не рекомендуют употреблять эти напитки, поэтому лучше воздержаться от их покупки.

Список коньяков, которые признаны некачественными Роскачеством:

Торговая марка "Старейшина"

"Киновский"

"Альтаир"

"МВКЗ"

"Три звездочки" (Нижний Новгород)

"Три звездочки" (Татарстан)

"Золотые купола"

"Шато Темрюк"

"Крепость Кизляр"

"Император"

"Шустов" (урожай 2015 года)

Все упомянутые коньяки имеют трехлетнюю выдержку. Среди коньяков пятилетней выдержки худшим, по мнению экспертов ведомства, оказался напиток под брендом "Father's Old Barrel".

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