В Роскачестве назвали худшие марки коньяка

Специалисты Роскачества провели проверку коньяков, которые продаются в российских магазинах, и пришли к выводу, что половина из них не соответствует требованиям качества.
Продукция 12 из 23 проверенных торговых марок является фальсификатом. Специалисты не рекомендуют употреблять эти напитки, поэтому лучше воздержаться от их покупки.
Список коньяков, которые признаны некачественными Роскачеством:
Все упомянутые коньяки имеют трехлетнюю выдержку. Среди коньяков пятилетней выдержки худшим, по мнению экспертов ведомства, оказался напиток под брендом "Father's Old Barrel".
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