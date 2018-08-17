В Таиланде запретили проявлять интимные чувства на публике

Таиландским школьникам запретят публично проявлять интимные чувства, отмечает The Nation. Уточняется, что подопечным школ и вузов нельзя будет обниматься и целоваться на людях, также запретят это делать и без свидетелей.
Неуместным будет даже считаться объятие и поцелуй в щеку при приветствии, отмечает глава Государственного бюро по делам учащихся, скаутского и молодежного движений Красного Креста Таиланда Варат Прыаксакуннан. Он также призвал быть особо строгими в соблюдении правила 14 февраля, когда отмечается День Святого Валентина.
Также учащимся запретят устраивать встречи, последствием которых может быть нарушение общественного порядка. Этот пункт поместили в правила, так как в стране участились массовые драки меж подопечными конкурирующих учебных заведений.
Редакцию утвердил Кабинет министра Таиланда, ее предстоит рассмотреть правительству. Иметь действие эти поправки начнут после того, как их опубликуют в Royal Government Gazette, там фиксируют все нововведения.
В стране не принято проявлять чувства при посторонних. Так, не считается нормой, даже когда супруги прикасаются друг к другу на публике.
Источник фото: Fotodom.ru
Читайте также:
Бедным студентам в Таиланде разрешили учиться в обмен на рис
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны
Скупавший "левые" партии и метавшийся между "левым" и "правым" поворотами олигарх Ходорковский ставит на леваков, которые с удовольствием его расстреляли бы...
Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал работу министров. Главы двух ведомств лишились работы, а еще двум объявлено полное служебное несоответствие.
На Украине ведутся разговоры о том, чтобы упразднить пост президента или оставить за ним чисто церемониальные функции по примеру Германии. Возможно ли это?