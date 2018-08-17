В Таиланде запретили проявлять интимные чувства на публике

Таиландским школьникам запретят публично проявлять интимные чувства, отмечает The Nation. Уточняется, что подопечным школ и вузов нельзя будет обниматься и целоваться на людях, также запретят это делать и без свидетелей.

Неуместным будет даже считаться объятие и поцелуй в щеку при приветствии, отмечает глава Государственного бюро по делам учащихся, скаутского и молодежного движений Красного Креста Таиланда Варат Прыаксакуннан. Он также призвал быть особо строгими в соблюдении правила 14 февраля, когда отмечается День Святого Валентина.

Также учащимся запретят устраивать встречи, последствием которых может быть нарушение общественного порядка. Этот пункт поместили в правила, так как в стране участились массовые драки меж подопечными конкурирующих учебных заведений.

Редакцию утвердил Кабинет министра Таиланда, ее предстоит рассмотреть правительству. Иметь действие эти поправки начнут после того, как их опубликуют в Royal Government Gazette, там фиксируют все нововведения.

В стране не принято проявлять чувства при посторонних. Так, не считается нормой, даже когда супруги прикасаются друг к другу на публике.

Источник фото: Fotodom.ru

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