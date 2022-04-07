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Автор Александр Шторм

Дочь "Гостьи из будущего" выложила мем про гречку и маму

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Дочь "той самой" Алисы Селезневой, героини советского фильма "Гостья из будущего" опубликовала мем про гречку с участием своей мамы — актрисы Натальи Гусевой.

Дочь "Гостьи из будущего" выложила мем про гречку и маму

"Легендарный (уже) мем о нашей реальности. Только выложила его дочь "той самой" Алисы Селезневой (Натальи Гусевой) — Алеся" — пишут в соцмедиа.

На выложенной уже взрослой Алесей Мур (сокращенно от Алеся Мурашкевич, по фамилии отца) картинке запечатлена пронзительная финальная сцена. Во время нее девочка из будущего — Алиса Селезнева — прощается со своими друзьями из 80-ых годов.

Она говорит "у нас в будущем все здорово, роботы, звездолеты, миелофоны, все очень (классно)", на что пионеры спрашивают у нее "А зачем ты попросила нас принести по 2 килограмма гречки?".

"Во всех магазинах в округе нет гречки. У вас тоже?" — спросила в своем посте дочь запечатленной на меме актрисы.

Отметим, что и кинокритики, и фанаты "Прекрасного далеко" замечают поразительное внешнее сходство дочери и матери.

Сама же экс-актриса сейчас работает … биологом-вирусологом, прямо как в фильме "Гостья из будущего". Институт, в котором она работает, кстати, активно участвовал в разработке вакцин от Covid-19.

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Автор: Александр Шторм
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