Дизайнер интерьеров поделилась, как наряжать ёлку в год Водяного Тигра

Дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина рассказала, как выбрать и нарядить ёлку в год Водяного Тигра. Она порекомендовала покупать живые деревца в кадках, которые впоследствии можно высадить на дачных участках, карликовые виды хвойных растений или же искусственные ели.

По её словам, главный тренд в оформлении ёлок — следование определённому дизайну. Самым популярным стилем в последнее время является минимализм. Кроме того, эксперт советует отказаться от пластмассовых и стеклянных игрушек, если речь идёт об украшении живого дерева.

"Можно смастерить гирлянды и шары из шишек, банты из шпагата или украсить ель фигурками животных, вырезанных из дерева. Не забывайте про Тигра — символ наступающего года", — пояснила Пивкина в интервью Москве 24.

Дизайнер подчеркнула: на ёлку можно повесить сушёные дольки апельсина с палочкой корицы и звёздочки бадьяна. Это придаст лёгкий пряный аромат праздничному дереву. Также в год Водяного Тигра, отмечает эксперт, нужно выбирать бирюзовые, белые или лавандовые цвета для украшения интерьера.

Пивкина считает, что актуальным до сих пор остаётся ретростиль, когда ёлку наряжают с помощью старинных игрушек и флажков. Кроме того, по мнению дизайнера, в почёте всегда остаётся классика.

"Лучше использовать ограниченный набор украшений: золотистый удачно гармонирует с красным, серебристый — с синим, розовый — с сиреневым, а белый — с голубым", — заключила она.

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