В Германии создали плюшевого медведя, похожего на Ангелу Меркель

На фабрике в немецком Кобурге начали производить плюшевых медведей, похожих на Ангелу Меркель. Стоимость коллекционной игрушки составляет 189 евро.

Как сообщает информагентство DPA, ранее на этом же предприятии разработали медведей, посвящённых таким известным личностям, как Барак Обама, Теодор Рузвельт, Авраам Линкольн, Елизавета II. Глава фабрики Мартин Германн отмечает, что все игрушки можно найти в их магазине.

"Всё, что имеет статус и имя в мире, представлено в нашем шоу-руме", — подчеркнул руководитель предприятия.

Для плюшевого медведя, созданного в честь Меркель, сшили красный пиджак и чёрные брюки. Именно такой стиль чаще всего выбирает канцлер Германии для участия в официальных мероприятий. Кроме того, на игрушке имеются бусы в цветах немецкого флага.

На фабрике собираются изготовить порядка 500 таких медведей. Одного из них планируют подарить Меркель.

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