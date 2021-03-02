Природные катаклизмы в штате Техас нанесли ущерб на $90 миллиардов

Трескучие морозы в Техасе, которые принесли с собой природные катаклизмы и огромный спад экономики США, потребовали 80-90 миллиардов на выплаты ущерба.
Как сообщается специалистом из аналитического центра, были подсчитаны убытки для экономики:
Но есть и $20 миллиардов страховки, которые смогут покрыть часть убытков.
Комиссия FERC в области энергетики заявила, что более 80% ущерба можно было избежать с помощью профилактических мер.
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