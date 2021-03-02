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Природные катаклизмы в штате Техас нанесли ущерб на $90 миллиардов

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Трескучие морозы в Техасе, которые принесли с собой природные катаклизмы и огромный спад экономики США, потребовали 80-90 миллиардов на выплаты ущерба.

Как сообщается специалистом из аналитического центра, были подсчитаны убытки для экономики:

  • Во-первых, это ущерб инфраструктуре. Лопнувшие замёрзшие трубы оцениваются в $35 миллиардов;
  • Во-вторых, это нарушение отправления цепочек поставок — $45 миллиардов.

Но есть и $20 миллиардов страховки, которые смогут покрыть часть убытков.

Комиссия  FERC в области энергетики заявила, что более 80% ущерба можно было избежать с помощью профилактических мер.

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Автор: Павел Новиков, Редактор: Ольга Алексеева
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