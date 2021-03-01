Людям с ожирением проще заболеть короновирусом

В ходе изучения коронавируса учёные из США определили, что люди с ожирением более подвержены заражению вирусом COVID-19.

Специалисты полагают, что ожирение оказывает большое влияние на иммунную систему человека, что увеличивает шанс заболеть коронавирусом. Исследования показывают, что болезнь тяжелее проявляется у людей с лишним весом и диабетом.

30% госпитализированных с коронавирусом пациентов страдают ожирением, у 20% госпитализированных имеется сахарный диабет, который в свою очередь часто связан с избытком жира в организме.