Robinhood планирует в марте подать заявку на IPO

Авторитетный источник для профессиональных участников финансовых рынков Bloomberg опубликовал новость о том, что компания Robinhood, создавшая одноименное инвестиционное приложение, планирует в марте 2021 года подавать заявление на первичное публичное предложение продажи акций компании (IPO).
На это сильно повлияло повышение капитализации компании в 2020 году, превысив 11 млрд. долларов. Компания Bloomberg также указала на собственные источники, откуда взята эта информация.
Сама же компания Robinhood отказывается давать комментарии к этой новости.
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