Robinhood планирует в марте подать заявку на IPO

Авторитетный источник для профессиональных участников финансовых рынков Bloomberg опубликовал новость о том, что компания Robinhood, создавшая одноименное инвестиционное приложение, планирует в марте 2021 года подавать заявление на первичное публичное предложение продажи акций компании (IPO).

На это сильно повлияло повышение капитализации компании в 2020 году, превысив 11 млрд. долларов. Компания Bloomberg также указала на собственные источники, откуда взята эта информация.

Сама же компания Robinhood отказывается давать комментарии к этой новости.