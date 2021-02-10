Алексея Кудина депортируют в Белоруссию

Прокуратура Белоруссии отправила запрос о выдаче российской стороной Алексея Кудина, которому предъявлено обвинение в сопротивлении правоохранительным органам.

Алексей Кудин принимал участие в несанкционированном митинге в Белоруссии, где оказал сопротивление милиционеру.

Белорусская сторона сообщает, что Кудин так и не появился на судебном заседании.

"21 января текущего года обвиняемого задержали в Московской области российскими коллегами", - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Белоруссии.

Конвенция государств СНГ дает разрешение на сотрудничество правоохранительных органов разных государств.