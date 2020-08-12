Два месяца прошло с тех пор, как о детёнышах кустарниковых собак впервые написали в социальных сетях. С тех пор они заметно подросли, окрепли. Малыши живут в уличном вольере, поэтому любой желающий может прийти посмотреть на редких животных.
"Интересно, что они по-прежнему кормят детей только в укрытии. Когда приходит время, родители подают детёнышам характерный голосовой сигнал, и те послушно следуют в домик", — рассказывают работники зоопарка.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.