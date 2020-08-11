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Не пропустите: приближается самый яркий звездопад 2020 года

Интересные Новости

В среду, 12 августа, любители астрономии смогут понаблюдать за самым ярким звездопадом года — Персеидами.

Если отбросить романтику, то падающие звезды, которые в огромном — без преувеличения — количестве можно будет наблюдать — это обломки кометы Свифт-Таттл, которые горят при проникновении в нашу атмосферу.

  • В этом году любоваться ими будет удобнее жителям северного полушария. Причём не только в среду, но и 11, и 14 августа.

А ещё, как обещают астрономы, "можно будет даже увидеть несколько метеоров через неделю после пикового момента шоу, когда Земля пересечёт самую плотную область траектории кометы".

"В годы, когда пик Персеид совпал с безлунными ночами, можно было наблюдать до 150-200 метеоров в час. На этот раз, к этим датам, наш естественный спутник войдет в убывающую четверть, что затруднит просмотр более тусклых метеоров, — говорят астрономы NASA. — Тем не менее чёткие метеоры будут видны невооружённым глазом, в том числе огненный шар самой кометы".

Когда смотреть на небо

Лучше рассмотреть звездопад и оценить красоту Персеид можно будет "в часы, предшествующие сумеркам, из как можно более тёмного места".

Достаточно поднять голову и направить взгляд на северный сектор ночного неба.

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