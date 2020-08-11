В среду, 12 августа, любители астрономии смогут понаблюдать за самым ярким звездопадом года — Персеидами.
Если отбросить романтику, то падающие звезды, которые в огромном — без преувеличения — количестве можно будет наблюдать — это обломки кометы Свифт-Таттл, которые горят при проникновении в нашу атмосферу.
А ещё, как обещают астрономы, "можно будет даже увидеть несколько метеоров через неделю после пикового момента шоу, когда Земля пересечёт самую плотную область траектории кометы".
"В годы, когда пик Персеид совпал с безлунными ночами, можно было наблюдать до 150-200 метеоров в час. На этот раз, к этим датам, наш естественный спутник войдет в убывающую четверть, что затруднит просмотр более тусклых метеоров, — говорят астрономы NASA. — Тем не менее чёткие метеоры будут видны невооружённым глазом, в том числе огненный шар самой кометы".
Лучше рассмотреть звездопад и оценить красоту Персеид можно будет "в часы, предшествующие сумеркам, из как можно более тёмного места".
Достаточно поднять голову и направить взгляд на северный сектор ночного неба.
Сотрудники Белорусского металлургического завода в городе Жлобине объявили забастовку в связи с несогласием с результатами президентских выборов в республике.