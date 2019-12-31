"Т - Ж" назвал "неплохой идеей" смену пола ради пенсии

Интернет-журнал крупного российского банка нашел пять способов решения проблем, которые "подкинула" россиянам пенсионная реформа.

Одна из них, мягко говоря, нетривиальная. Правда, принадлежит она не самому журналу, а одному из читателей, который обратился к авторитетному изданию за советом.

"Я мужчина. И я придумал способ обмануть государство при выходе на пенсию. Я поменяю пол. И поскольку у меня трое детей — выйду на заслуженный отдых в 57", — такую "схему" придумал читатель "Тинькофф журнала".

"Егор, вы придумали необычную схему. Но с точки зрения закона она рабочая. Правда, с ограничениями", — отвечает редакция.

Должно "сработать"

И вот почему, объясняет редакция.

Пенсионный возраст указан в законе в зависимости от пола. Так какая разница, кем человек был когда-то. Важно, кто он сейчас. Это раз.

На количество пенсионных баллов пол не влияет. Это два.

Но, есть нюансы.

Многодетный отец, став женщиной, не получит тех же льгот, что многодетная мать: в законе четко прописано — право на досрочную пенсию имеют "женщины, родившие детей". Отцу рожавшей мамой — увы — не стать.

Аргументы для врачебной комиссии, которая "выдает" разрешения на смену пола должны быть "убойные": "хочу раньше выйти на пенсию" — не сработает точно.

Перед операцией нужно пить гормоны. И первое, и второе — дорого. Очень.