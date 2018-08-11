NASA будет рисковать жизнями своих астронавтов

В главном космическом ведомстве Соединенных Штатов Америки одобрили новый план компании SpaceX по заправке ракеты-носителя Falcon 9. Отмечается, что отныне топливо в ракету будет поступать непосредственно в тот момент, когда астронавты уже будут на борту и готовы к взлету.
Такой подход к заправке уже использовали. Так, в частности, подобным образом заправлялись спутники. Но до последнего не было понятно, как отреагируют на нововведение в NASA. Дело в том, что целый ряд экспертов заявлял о том, что такой подход к заправке пилотируемых космических кораблей весьма опасен и угрожает жизням и безопасности астронавтов.
Илон Маск, глава компании SpaceX, неоднократно заявлял, что эксперты преувеличивают степень опасности.
Предлагаемый способ закачки топлива в бак космического корабля имеет свое преимущество. Так, такой подход позволить загрузить больше горючего — топливо во время закачки под высоким давлением будет иметь гораздо более низкую температуру и, следовательно, займет меньше объема.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что планы компании SpaceX совершить первый туристический полет на Луну сорвались. В компании отмечают, что в лучшем случае полет свершится во второй половине 2019 года. Ранее планировалось, что к этому времени к спутнику Земли туристы будут летать чуть ли не ежедневно.
Читайте также:
"Гиперлуп": транспортная революция или мишень для…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Заставить олигархов делиться сверхдоходами - это необходимое, но недостаточное условие для проведения экономических реформ в РФ, сказал "Правде.Ру" эксперт.
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Новый пакет санкций, который анонсирован Соединенными Штатами в адрес России, породил дискуссию: российская элита благословила Путина даже на войну с Америкой.