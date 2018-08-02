Метеорологи: можно ли купаться после Ильина дня

Заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова рассказала о связи народных примет и изменений климатических условий. В частности, она рассказала об Илиьином дне, когда нельзя купаться, передают Казанские ведомости.

2 августа отмечается Ильин день, один из наиболее известных приметных дней народного календаря. Издавна считается, что "с Ильина дня ночь длинна, вода холодна", и с этого дня нельзя купаться в природных водоемах.

Потепление климата в течение последних 30 лет, что до середины месяца температура воды удерживается на отметках 18-20 градусов, при которых комфортно купаться.

Есть и другая связанная с Ильином днем примета: "С Ильина дня идет поворот на осень". Жара может простоять еще около месяца и впереди нередки возвраты комфортного тепла, но год на год не приходится: «На Илью до обеда лето, после обеда осень», «Придет Илья - принесет гнилья (дождей)».

Исследование этой приметы за 30-летний период показало, что в течение суток 2 августа грозы отмечались в 70% от общего числа гроз. Поэтому полученные результаты позволяют синоптикам смело использовать эту примету в оперативной практике прогнозирования гроз по Казани.

Нынче примета о пожарах оправдывается полностью. Возврат 30-градусной жары привел к возникновению на территории республики, в Казани и пригородах в первую очередь высокой пожарной опасности лесов 4-го класса. Просьба ко всем отдыхающим в лесных массивах соблюдать осторожность с огнем и воздержаться от разведения костров.