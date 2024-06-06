Верховный суд России: страховые компании смогут отказать в выплатах водителям, попавшим в ДТП в состоянии опьянения

Водителям, попавшим в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, страховые компании могут отказать в компенсации ущерба. Пленум Верховного суда России рассмотрел соответствующий проект постановления, разъясняющий правила добровольного страхования, сообщает "Российская газета".
Судья ВС РФ Андрей Марьин отметил, что за последние десять лет было принято более 45 федеральных законов, повлиявших на изменения в сфере страхования.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что проект постановления направлен на обеспечение правильного и единого разрешения судами споров. Он подчеркнул, что страховые компании считают, что граждане требуют чрезмерных выплат, в то время как собственники автомобилей уверены, что им недоплачивают.
В документе указано, что существует ряд случаев, когда страховщики не обязаны выплачивать компенсации. Например, если владелец автомобиля попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Даже при наличии полиса каско, ремонтировать автомобиль, скорее всего, придётся за свой счет.
Разъясняется, что ДТП, произошедшее вследствие управления автомобилем в состоянии опьянения, является основанием для освобождения страховщика от обязательств по выплате страхового возмещения.
Однако в документе отмечается, что не всегда виновником аварии становится именно нетрезвый водитель. Например, если пьяный водитель остановился на красный свет, а в него врезалось другое авто. В этом случае отказ от возмещения ущерба связан с самим фактом совершения ДТП. Уточняется, что по ОСАГО, если виновником аварии стал нетрезвый водитель, пострадавший получит компенсацию ущерба, а виновник получит иск от страховой компании в виде регресса.
Что касается каско, то многое зависит от условий договора страхования. Адвокат Сергей Радько считает, что отказ в возмещении ущерба незаконен, если авария произошла не по вине нетрезвого водителя. Он рекомендует внимательно изучить договор страхования, так как в нём могут быть прописаны соответствующие условия.
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