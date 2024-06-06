Верховный суд России: страховые компании смогут отказать в выплатах водителям, попавшим в ДТП в состоянии опьянения

ВС РФ: пьяным водителям могут отказать в страховых выплатах за ДТП

2:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Водителям, попавшим в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, страховые компании могут отказать в компенсации ущерба. Пленум Верховного суда России рассмотрел соответствующий проект постановления, разъясняющий правила добровольного страхования, сообщает "Российская газета".

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Судья ВС РФ Андрей Марьин отметил, что за последние десять лет было принято более 45 федеральных законов, повлиявших на изменения в сфере страхования.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что проект постановления направлен на обеспечение правильного и единого разрешения судами споров. Он подчеркнул, что страховые компании считают, что граждане требуют чрезмерных выплат, в то время как собственники автомобилей уверены, что им недоплачивают.

В документе указано, что существует ряд случаев, когда страховщики не обязаны выплачивать компенсации. Например, если владелец автомобиля попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Даже при наличии полиса каско, ремонтировать автомобиль, скорее всего, придётся за свой счет.

Разъясняется, что ДТП, произошедшее вследствие управления автомобилем в состоянии опьянения, является основанием для освобождения страховщика от обязательств по выплате страхового возмещения.

Однако в документе отмечается, что не всегда виновником аварии становится именно нетрезвый водитель. Например, если пьяный водитель остановился на красный свет, а в него врезалось другое авто. В этом случае отказ от возмещения ущерба связан с самим фактом совершения ДТП. Уточняется, что по ОСАГО, если виновником аварии стал нетрезвый водитель, пострадавший получит компенсацию ущерба, а виновник получит иск от страховой компании в виде регресса.

Что касается каско, то многое зависит от условий договора страхования. Адвокат Сергей Радько считает, что отказ в возмещении ущерба незаконен, если авария произошла не по вине нетрезвого водителя. Он рекомендует внимательно изучить договор страхования, так как в нём могут быть прописаны соответствующие условия.