Спор о стаже: медсестра из Смоленска доказала в суде право на страховую пенсию за лечение опухолей

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Медсестра из Смоленска выиграла суд и добилась назначения страховой пенсии

1:19
Страхование

Медработница из Смоленска, которая много лет посвятила лечению опухолей системы крови химиопрепаратами, оказалась в ситуации, где ей пришлось бороться за свои права в суде, чтобы получить заслуженную страховую пенсию по старости.

Медсестра из Смоленска выиграла суд и добилась назначения страховой пенсии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При подсчёте стажа работницы, областное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации решило исключить несколько лет, ссылаясь на то, что работодатель не подтвердил особый характер её работы. Однако это решение было признано неправомерным.

Судебные служители провели тщательное исследование всех документов, связанных с трудовой деятельностью женщины: трудовой книжки, приказов, архивных материалов и справок. Они также обратили внимание на заключение судебной экспертизы. В результате суд пришел к выводу, что предоставленных данных достаточно, чтобы подтвердить, что медик долгие годы занималась лечением опухолей системы крови химиопрепаратами, что является основанием для получения страховой пенсии по старости.

В пресс-центре суда отметили, что недостаточное исполнение работодателем своих обязанностей не должно влиять на пенсионное обеспечение его сотрудников, и поэтому требования медработницы были удовлетворены.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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