Увёл из под носа: "Ингосстрах" перебил у "РЕСО-Гарантии" контракт по ОСАГО на 3 миллиона

СК "Ингосстрах" отобрала у "РЕСО-Гарантии" контракт на ОСАГО с "Почтой России" стоимостью 3 миллиона рублей, сообщает АСН.
Как выяснило агентство, зацепкой послужили противоречия пунктов по КБМ в документации "Почты России": в одном пункте техзадания было указано, что КБМ определяется по закону об ОСАГО, вто время как другой гласил, что коэффициент бонус-малус равен единице.
Суды сочли, что внутреннее противоречие по КБМ может стать поводом для злоупотреблений со стороны заказчика. В итоге контракт от "РЕСО-Гарантии" перешёл к "Ингосстраху".
Ранее Верховный суд разъяснил, имеет ли страховщик преимущественное право на выплату по ОСАГО перед клиентом, если возмещение по каско является недостаточным.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.