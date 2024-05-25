Албания вводит новый вид комплексного страхования

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Албания вводит обязательное страхование жилья от землетрясения и неисправности газового оборудования.

Фото: web.archive.org by FEMA News is licensed under public domain

Управление финансового надзора Республики Албания готовит законопроект об обязательном страховании жилой недвижимости от землетрясения. Страховые взносы для собственников ожидаются минимальными. Законопроект касается физических лиц, но обсуждается включение частных компаний в список страхователей.

Албанский Совмин принял постановление, возлагающее обязательства по страхованию имущества на юрлица и организации, использующие котлы, газовые баллоны или оборудование под давлением. Размер страховки будет определяться исходя из уровня рисков и классификации используемых устройств. Новые правила распространяются на рестораны, гостиницы, строительные и производственные компании, а также государственные учреждения. Контракты со страховыми компаниями должны предусматривать покрытие рисков, связанных с используемым оборудованием.

Минимальный лимит страховки зависит от категории риска: от 10 млн леков для оборудования с низким риском до 50 млн леков для систем с очень высоким риском.