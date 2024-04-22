Рост требований к стажу и коэффициентам: как это отразится на будущих пенсионных выплатах

Увеличение требований к пенсионному стажу: что изменится к 2025 году?

1:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2024 году для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа и пенсионный коэффициент не ниже 28,2. По мнению декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, к 2025 году минимальное количество баллов для пенсии увеличится до 30.

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Отмечается, что количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы взносов в систему обязательного пенсионного страхования за период трудового стажа. За каждый отработанный год начисляется до 10 пенсионных баллов, при этом один балл в текущем году оценивается в 133,05 рубля.

При выходе на пенсию в 2024 году с минимальным количеством баллов, пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05), по словам Виноградова. При достижении 100 баллов, пенсия будет равна 21 439,88 рубля, а при 150 баллах — 28 092,38 рубля, сообщает "Прайм".

Существует возможность дополнительного накопления пенсионных баллов. Для этого необходимо заключить договор о добровольном пенсионном страховании с Социальным фондом и оплатить соответствующие взносы. Этот сервис доступен для неработающих граждан, работающих за границей, адвокатов, нотариусов и других специалистов, занимающихся частной практикой.