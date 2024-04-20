Страховка от ложного обвинения и незаслуженного лишения свободы

Это повод хотя бы реальный, но не сильно распространенный. В любом случае, это реальная неприятность, за которую можно получить компенсацию. Но важно уметь доказать, что действительно обвинения были необоснованными.
Заключение и содержание под стражей несут за собой серьёзные финансовые издержки, связанные с потерей работы, необходимостью расходов на адвокатов и передачи. Кроме того, наносится ущерб деловой репутации и даже после освобождения и судебно доказанной невиновности реальная реабилитация требует расходов.
Другой вопрос, что далеко не всякий человек может предположить, что его могут без вины осудить и заключить под стражу. В группе риска работники финансовой сферы и бизнеса, которых чаще всего сажают по сфабрикованным обвинениям.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.