Страховка от ложного обвинения и незаслуженного лишения свободы

Страховка на случай нелегитимного лишения свободы: специфика

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Это повод хотя бы реальный, но не сильно распространенный. В любом случае, это реальная неприятность, за которую можно получить компенсацию. Но важно уметь доказать, что действительно обвинения были необоснованными.

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Заключение и содержание под стражей несут за собой серьёзные финансовые издержки, связанные с потерей работы, необходимостью расходов на адвокатов и передачи. Кроме того, наносится ущерб деловой репутации и даже после освобождения и судебно доказанной невиновности реальная реабилитация требует расходов.

Другой вопрос, что далеко не всякий человек может предположить, что его могут без вины осудить и заключить под стражу. В группе риска работники финансовой сферы и бизнеса, которых чаще всего сажают по сфабрикованным обвинениям.