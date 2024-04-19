Сотрудница страховой компании украла у своего работодателя почти полмиллиона рублей

Как женщина украла 460 тысяч рублей, работая страховым агентом

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Женщина, желавшая присоединиться к коллективу страхового агентства "АльфаСтрахование", столкнулась с неудачей в процессе проверки безопасности из-за задолженности по коммунальным услугам. В результате ей было предложено оформить кого-то из своих близких, и она выбрала свою свекровь. Благодаря чистой биографии свекрови ее приняли на должность.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Клиенты доверяли ей свои деньги на страхование от несчастных случаев и полис ОСАГО, а она, вместо того чтобы передавать их в кассу, присваивала себе. Таким образом, за год женщина украла 460 тысяч рублей, которые тратила на личные нужды, включая одежду, продукты питания и оплату коммунальных услуг.

Когда инспекция обнаружила недостаток, ее обязали вернуть украденные средства. Однако она смогла вернуть только небольшую часть этой суммы, около 100 тысяч рублей. В результате представители страховой компании обратились в правоохранительные органы.

Накануне Ачинский городской суд вынес приговор в ее отношении: два года условного срока и обязанность вернуть оставшуюся сумму украденных средств, сообщает портал achmag. ru.