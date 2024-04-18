Злоупотребление властью: пермскому депутату грозит суд за фальсификацию договоров медстрахования

Путёвки в санатории за счёт подчиненных: пермского депутата ждёт суд

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Пермском крае начнется судебное разбирательство по делу депутата, который использовал средства из договоров добровольного медицинского страхования (ДМС), оформленных на его подчиненных, чтобы приобрести себе и своей семье путевки в санатории. Эту информацию предоставили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

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По данным ведомства, в период с 2018 по 2021 годы этот чиновник заключал договоры добровольного медицинского страхования для своих подчиненных, не сообщая им об этом, а затем незаконно использовал эти средства для приобретения санаторных путевок для себя и членов своей семьи.

Уточняется, что общая сумма таких путевок, оформленных депутатом, составила 650 тысяч рублей. Пока не разглашается его имя, но известно, что он занимал пост депутата в одном из округов региональной Думы и был директором муниципального унитарного предприятия. Дело скоро передадут в суд, а на его имущество уже наложен арест.



