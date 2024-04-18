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Было видно, как гаснут огни: на врезавшемся в мост в Балтиморе грузовозе был сбой электроэнергии

У судна, вызвавшее обрушение моста в Балтиморе, были проблемы с электричеством

1:27
Страхование

За несколько часов до выхода из порта у контейнеровоза Dali, ставшего причиной обрушения моста в Балтиморе, возникли явные проблемы с электричеством, сообщил Associated Press осведомлённый источник.

У судна, вызвавшее обрушение моста в Балтиморе, были проблемы с электричеством
Фото: flickr.com by Maersk Line is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Судно покинуло порт Балтимора рано утром 26 марта с грузом, предназначенным для Шри-Ланки. Грузовоз потерял подачу электроэнергии до выхода в открытое море и ударился об одну из опор моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего пролёт рухнул в реку.

Источник уточнил, что во время стоянки судна в Балтиморе на некоторых рефрижераторных контейнерах сработала сигнализация, указывающая на перебои в подаче электроэнергии.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что проведёт расследование по данному вопросу.

Председатель правления Дженнифер Хоменди заявила на прошлой неделе, что за несколько секунд до крушения на судне возникли проблемы с электричеством — на видеозаписях видно, как гаснут и снова загораются огни на грузовозе.

ФБР в настоящее время проводит уголовное расследование обрушения моста.

Ранее компания, владеющая судном Dali, подала петицию в соответствии с положением морского закона 1851 года ("закон о Титанике"), чтобы ограничить свою ответственность стоимостью останков судна после аварии.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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