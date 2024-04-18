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Анализ Центробанка: таксисты лидируют среди виновников ДТП, молодые водители на втором месте

Центробанк назвал самых частых виновников аварий

1:46
Страхование

Таксисты чаще всего становятся участниками ДТП, согласно данным представленным Центробанком в докладе о ключевых фактах ОСАГО.

Центробанк назвал самых частых виновников аварий
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Из этого доклада следует, что таксисты становятся виновниками аварий в 6,6 раза чаще, чем водители других легковых автомобилей, и в 7,4 раза чаще, чем обычные водители легковых автомобилей, используемых для личных целей.

Еще одной группой с повышенным риском являются молодые водители. Например, водители в возрасте до 25 лет попадают в аварии в 2,1 раза чаще, чем среднестатистические водители, в возрасте от 25 до 40 лет — немного реже на 1%, чем среднестатистические водители, а после 40 лет — на 34% реже.

Кроме того, договоры мультидрайв имеют на 90% более высокий уровень аварийности по сравнению с договорами, где количество водителей ограничено.

Центробанк отмечает, что большинство граждан ведут безаварийный образ жизни или с минимальным числом происшествий на дороге. Для таких водителей коэффициент бонус-малус уменьшается с увеличением срока безаварийного вождения, что может привести к скидке на страховку по ОСАГО до 54%. Однако водители с высоким уровнем аварийности, включая тех, кто стал виновниками трех или более аварий за последние несколько лет, платят значительную доплату за страхование. Эта группа водителей составляет около 0,8% и попадает в аварии в 2,6 раза чаще, чем среднестатистические водители.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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