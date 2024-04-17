Ураганы и наводнения: рекордные выплаты по страхованию жилья в Великобритании за прошлый год

ABI: катастрофические погодные явления привели к рекордным выплатам в Великобритании

3:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно отчёту Ассоциации британских страховщиков (ABI), в прошлом году сумма претензий по страхованию жилья из-за погодных условий достигла рекордных 573 миллионов фунтов стерлингов, что является самым высоким показателем за всю историю и на 36% превышает сумму в 421 миллион фунтов стерлингов в 2022 году.

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Это значительное увеличение главным образом связано с серией ураганов, включая Бабет, Кьяран и Деби, которые обрушились на страну прошлой осенью.

По данным ABI, претензии домовладельцев по ущербу от ураганов (сильный ветер и разрушения) составили 133 миллиона фунтов стерлингов, но последующие наводнения добавили еще 286 миллионов фунтов стерлингов и составили половину всех претензий, связанных с погодными условиями.

Кроме того, еще 153 миллиона фунтов стерлингов были связаны с повреждением труб, преимущественно в первые три месяца 2023 года, в конце холодной зимы.

В 2023 году отрасль выплатила домовладельцам и предприятиям общую сумму в 4,86 миллиарда фунтов стерлингов, причем более половины этой суммы (2,55 миллиарда фунтов стерлингов) были связаны с выплатами по страхованию жилья.

ABI отмечает, что эта сумма выросла по сравнению с 2,33 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году из-за ущерба, связанного с погодными условиями.

Кроме того, хотя общее количество претензий осталось на стабильном уровне, средняя сумма выплат по претензиям увеличилась до 6235 фунтов стерлингов, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Однако погода стала проблемой не только для домовладельцев: в 2023 году предприятия понесли убытки в размере 443 миллионов фунтов стерлингов из-за погодных условий. При этом риск пожаров остается основной угрозой для бизнеса (880 миллионов фунтов стерлингов), отметили в ABI.

ABI также выделила несколько других тенденций в данных о сумме урегулированных претензий по страхованию жилья, включая:

Увеличение стоимости претензий по кражам на 15% (хотя они все еще ниже, чем до 2020 года).

Рост ущерба от воды, не связанного с погодными условиями (например, протечек воды), на 20%.

Повышение стоимости претензий по случайному ущербу на 11%.

"Экстремальные погодные явления, возможно, будут происходить более часто, учитывая изменение климата. Страховщики продолжают оказывать помощь пострадавшим домовладельцам: выплаты достигли рекордного уровня после особенно трудной осени и зимы с бесчисленными штормами, начиная со шторма Агнес, которые привели к значительным наводнениям", — отметила советник ABI Луиза Кларк.