Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коммунисты просят проверить подразделение в РГГУ на реабилитацию нацизма
Пермяки лишили соседей отопления из-за боязни испортить плитку
Шесть приемов для достижения роскошных ресниц
Билл Форд: автомобильная промышленность США нуждается в стабильной политике
Туристы раскупили путевки в Калининград
В каком месте огорода нужно сажать вишню?
Врач Алексеева: чтобы легко вставать по утрам, положите лимон у кровати
Эксперты: о чем говорит место для сна у кошки
Медведева считает себя лучшей с точки зрения нахождения себя после карьеры
Ураганы и наводнения: рекордные выплаты по страхованию жилья в Великобритании за прошлый год

ABI: катастрофические погодные явления привели к рекордным выплатам в Великобритании

3:16
Страхование

Согласно отчёту Ассоциации британских страховщиков (ABI), в прошлом году сумма претензий по страхованию жилья из-за погодных условий достигла рекордных 573 миллионов фунтов стерлингов, что является самым высоким показателем за всю историю и на 36% превышает сумму в 421 миллион фунтов стерлингов в 2022 году.

ABI: катастрофические погодные явления привели к рекордным выплатам в Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Это значительное увеличение главным образом связано с серией ураганов, включая Бабет, Кьяран и Деби, которые обрушились на страну прошлой осенью.

По данным ABI, претензии домовладельцев по ущербу от ураганов (сильный ветер и разрушения) составили 133 миллиона фунтов стерлингов, но последующие наводнения добавили еще 286 миллионов фунтов стерлингов и составили половину всех претензий, связанных с погодными условиями.

Кроме того, еще 153 миллиона фунтов стерлингов были связаны с повреждением труб, преимущественно в первые три месяца 2023 года, в конце холодной зимы.

В 2023 году отрасль выплатила домовладельцам и предприятиям общую сумму в 4,86 миллиарда фунтов стерлингов, причем более половины этой суммы (2,55 миллиарда фунтов стерлингов) были связаны с выплатами по страхованию жилья.

ABI отмечает, что эта сумма выросла по сравнению с 2,33 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году из-за ущерба, связанного с погодными условиями.

Кроме того, хотя общее количество претензий осталось на стабильном уровне, средняя сумма выплат по претензиям увеличилась до 6235 фунтов стерлингов, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Однако погода стала проблемой не только для домовладельцев: в 2023 году предприятия понесли убытки в размере 443 миллионов фунтов стерлингов из-за погодных условий. При этом риск пожаров остается основной угрозой для бизнеса (880 миллионов фунтов стерлингов), отметили в ABI.

ABI также выделила несколько других тенденций в данных о сумме урегулированных претензий по страхованию жилья, включая:

  • Увеличение стоимости претензий по кражам на 15% (хотя они все еще ниже, чем до 2020 года).
  • Рост ущерба от воды, не связанного с погодными условиями (например, протечек воды), на 20%.
  • Повышение стоимости претензий по случайному ущербу на 11%.

"Экстремальные погодные явления, возможно, будут происходить более часто, учитывая изменение климата. Страховщики продолжают оказывать помощь пострадавшим домовладельцам: выплаты достигли рекордного уровня после особенно трудной осени и зимы с бесчисленными штормами, начиная со шторма Агнес, которые привели к значительным наводнениям", — отметила советник ABI Луиза Кларк.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Ксения Бородина о расходах на дом: "Сколько стоит содержать такой дом?"
Ксения Бородина о расходах на дом: "Сколько стоит содержать такой дом?"
Последние материалы
Шесть приемов для достижения роскошных ресниц
Билл Форд: автомобильная промышленность США нуждается в стабильной политике
Туристы раскупили путевки в Калининград
В каком месте огорода нужно сажать вишню?
Врач Алексеева: чтобы легко вставать по утрам, положите лимон у кровати
Эксперты: о чем говорит место для сна у кошки
ABI: катастрофические погодные явления привели к рекордным выплатам в Великобритании
Медведева считает себя лучшей с точки зрения нахождения себя после карьеры
Суп с фасолью и копчёностями: готовится быстро, получается вкусным и густым
Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач попал в эпицентр погодной аномалии в Дубае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников