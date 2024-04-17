Деньги минус износ: РСА предложил трёхуровневую систему выплат по ОСАГО

РСА: изменения в ОСАГО оживят практику выплат в натуральной форме

1:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российский союз автостраховщиков (РСА) заканчивает подготовку предложений по изменениям в ОСАГО, которые призваны оживить практику выплат в натуральной форме, сообщил на круглом столе в Совете Федерации президент РСА Евгений Уфимцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Уфимцев напомнил, что в настоящее время действует двухуровневая система выплат по ОСАГО, согласно которой автостраховщик может направить автомобиль для ремонта на СТО, с которой у него заключён договор, либо выплатить возмещение деньгами.

«Мы подготовили предложения, которые предполагают трехуровневую систему выплат в ОСАГО», — сказал глава РСА.

Он пояснил, что страховщик ОСАГО предлагает свою СТО, с которой у него есть договор, но при этом компания ограничена законодательными сроками, возможностями сервиса предоставить автозапчасти для конкретного ремонта и другими факторами.

«Если у страховщика нет такой станции, ну или все станции отказываются заключать такой договор, потребитель может предложить свою станцию, которая в соответствии с единой методикой восстановительного ремонта и ценовыми справочниками к ней будет готова отремонтировать машину. И страховщик оплатит ремонт без учёта износа деталей и запчастей», — рассказал Уфимцев.

РСА предложил ещё и третий вариант — выплату деньгами за минусом износа машины, отметил президент союза. Это расширит выбор для водителей и поспособствует увеличению объёмов ремонта по ОСАГО, добавил он.

По словам Уфимцева, предложения будут направлены в ЦБ для ознакомления.

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