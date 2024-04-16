"Нормальный работающий инструмент": Центробанк предложил ввести короткий полис ОСГОП для таксистов

Центробанк рассматривает возможность введения краткосрочного полиса ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) для водителей такси, заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.
По словам Смирнова, стоимость короткого договора составит от 1,4 тыс. р. до 5,4 тыс. р. в год. Регулятор уже опубликовал проект соответствующего указания, рассказал представитель ЦБ.
"Мы ожидаем, что это — нормальный работающий инструмент. Мы готовы вести диалог, чтобы сделать короткий полис по ОСГОП", — сказал он на круглом столе в Совфеде РФ "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок".
Ранее в России автовладельцам разрешили оформлять краткосрочные полисы ОСАГО - на срок от одного дня до трех месяцев. При этом многие эксперты усомнились в том, что такие договоры будут пользоваться популярностью у российских автовладельцев из-за высокой стоимости. Всего со 2 марта по 1 апреля, по данным "Автостата", было приобретено 2296 краткосрочных полисов обязательной "автогражданки".
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