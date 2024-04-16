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"Нормальный работающий инструмент": Центробанк предложил ввести короткий полис ОСГОП для таксистов

В России могут ввести короткий ОСГОП для таксистов

1:19
Страхование

Центробанк рассматривает возможность введения краткосрочного полиса ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) для водителей такси, заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

В России могут ввести короткий ОСГОП для таксистов
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам Смирнова, стоимость короткого договора составит от 1,4 тыс. р. до 5,4 тыс. р. в год. Регулятор уже опубликовал проект соответствующего указания, рассказал представитель ЦБ.

"Мы ожидаем, что это — нормальный работающий инструмент. Мы готовы вести диалог, чтобы сделать короткий полис по ОСГОП", — сказал он на круглом столе в Совфеде РФ "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок".

Ранее в России автовладельцам разрешили оформлять краткосрочные полисы ОСАГО - на срок от одного дня до трех месяцев. При этом многие эксперты усомнились в том, что такие договоры будут пользоваться популярностью у российских автовладельцев из-за высокой стоимости. Всего со 2 марта по 1 апреля, по данным "Автостата", было приобретено 2296 краткосрочных полисов обязательной "автогражданки".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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