На автовладельцах особо не скажется — эксперты прокомментировали увеличение сроков доставки запчастей

ЦБ заложил 30-дневный срок доставки запчастей в расчёт выплаты по ОСАГО

2:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Увеличение Центробанком сроков доставки запчастей для ремонта по ОСАГО до 30 дней не слишком повлияет на автовладельцев, рассказали "РГ" автоэксперты.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Изменения ЦБ внесены в положение "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" от 4 марта 2021 года, размещённое на сайте регулятора. Поправки вступят в силу 23 апреля.

Эксперты пояснили, что для автомобилистов страховые выплаты несколько снизятся, но сроки ремонта автомобиля по ОСАГО остаются прежними — 30 дней. Речь в новом указании идёт только об оценке автозапчастей в Единой методике, которая напрямую зависит от логистики и транспортных составляющих.

"Таким образом Центробанк просто заложил более долгие сроки доставки той или иной запчасти в расчёт средней выплаты по ущербу. То есть если при расчёте этой стоимости есть возможность получить запчасть с большим сроком доставки, но более дёшево, то этот вариант включается в расчёт", — цитирует "РГ" экспертов.

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), 14-дневный срок доставки в пределах Москвы как базового региона утратил актуальность, и союз рекомендовал Центробанку увеличить его до 30 дней. При этом ЦБ ввёл дополнительное требование: учитывать, чтобы срок доставки детали из базового региона в другой отличался от срока доставки в базовый регион не более чем на 7 календарных дней.

По словам заместителя начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрея Маклецова, поправки позволят сделать первый шаг к созданию второго базового региона для расчета убытков — Приморья, где автозапчасти на местных рынках гораздо дешевле, чем в Москве. Это позволит снизить выплаты по ОСАГО в регионе, а также исключить ситуации, когда местные автовладельцы наживаются на страховщиках из-за разницы между стоимостью детали с учетом поставки из столицы и на местном рынке, подчеркнул представитель РСА.

Маклецов отметил, что в случае признания Приморья вторым базовым регионом автозапчасти ина Урале тоже могут подешеветь для присутствующих в регионе марок и моделей, но исключительно в методике расчёта стоимости восстановительного ремонта.