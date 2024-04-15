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Суд готов рассмотреть жалобу от компании "Невская мануфактура" из-за отказа в страховом возмещении

Суд рассмотрит жалобу "Невской мануфактуры" за отказ в страховке

2:39
Страхование

В начале мая текущего года Арбитражный суд Московского округа рассмотрит апелляцию АО "Невская мануфактура" и АО "КАБ "Викинг"" по решению судов нижестоящих инстанций в отношении иска "Невской мануфактуры" к СПАО "Ингосстрах".

Суд рассмотрит жалобу "Невской мануфактуры" за отказ в страховке
Фото: commons.wikimedia.org by Красный is licensed under CC BY-SA 4.0

В прошлом суд отклонил требования о выплате страхового возмещения в размере 297,9 млн рублей собственнику здания, пострадавшего от пожара в апреле 2021 года.

Из материалов дела стало известно, что в апреле 2020 года, за год до пожара, "Невская мануфактура" заключила договор страхования имущественных интересов в СПАО "Ингосстрах" на общую площадь в 127,7 тыс. кв. м на сумму 474,4 млн рублей. Премия за страхование в размере 717 тыс. рублей была уплачена. Немедленно после возникновения пожара компания заявила о страховом случае.

Однако, страховая компания потребовала документального подтверждения убытков и направила своего представителя на место происшествия. В марте 2023 года она отказала в признании случая страховым и выплате возмещения. В результате судебных разбирательств "Невская мануфактура" потерпела поражение в первых двух инстанциях.

Согласно предоставленным документам, при заключении договора в 2019 году генеральный директор компании предоставил информацию о наличии огнетушителей в здании и отсутствии предписаний со стороны органов пожарного надзора. Однако, проведенная после пожара экспертиза выявила нарушения в системах пожарной безопасности, такие как недостаточное количество огнетушителей и отсутствие систем оповещения и эвакуации людей.

Экспертиза, проведенная ФГКУ "Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ", указала на несоответствие хозяйственной деятельности на объекте обязательным требованиям, включая безопасность жизни и здоровья потребителей. Также было установлено, что руководство и учредители компании предоставляли в аренду небезопасные помещения, что привело к смерти человека по неосторожности.

В своей апелляционной жалобе "Невская мануфактура" ссылается на условия договора страхования, однако суд считает, что действия истца были недобросовестными и являлись злоупотреблением правом, что послужило основанием для отказа в удовлетворении иска.

В результате пожара на "Невской мануфактуре" один спасатель погиб, а двое получили серьезные ожоги. Здание было полностью уничтожено, но находится в процессе восстановления.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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