"Уникальные создания". СК "Пульс" запустила интерактивный проект о своих подопечных в Московском зоопарке

На сайте СК "Пульс" (входит в группу "Росгосстрах") появился интерактивный раздел, посвященный двум животным Московского зоопарка, которых компания взяла под опеку.
В январе страховщик стал единственным опекуном самки длинномордого тюленя Баси и одним из опекунов двупалого ленивца Афины.
Как рассказали в "Пульсе", компания решила, что материальной помощи животным недостаточно, и посвятила им отдельный проект.
"Через красочное повествование об особенностях этих уникальных созданий, их повадках и даже распорядке дня мы хотим привлечь внимание наших клиентов и широкой общественности к проблеме защиты диких животных и восстановления их популяции", — отметил директор по маркетингу и продажам Александр Росликов.
Проект со звуковым сопровождение позволяет людям узнать о характере и ежедневной жизнедеятельности обитателей зоопарка, а также о продолжительности жизни и среде обитания тюленей и ленивцев.
Ранее "Ингосстрах" объявил набор стажёров по разным направлениям, с перспективной трудоустройства в компанию.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.