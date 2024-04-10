"Уникальные создания". СК "Пульс" запустила интерактивный проект о своих подопечных в Московском зоопарке

"Пульс" запустил проект о тюлене и ленивце из Московского зоопарка

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

На сайте СК "Пульс" (входит в группу "Росгосстрах") появился интерактивный раздел, посвященный двум животным Московского зоопарка, которых компания взяла под опеку.

Фото: flickr.com by Airwolfhound is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В январе страховщик стал единственным опекуном самки длинномордого тюленя Баси и одним из опекунов двупалого ленивца Афины.

Как рассказали в "Пульсе", компания решила, что материальной помощи животным недостаточно, и посвятила им отдельный проект.

"Через красочное повествование об особенностях этих уникальных созданий, их повадках и даже распорядке дня мы хотим привлечь внимание наших клиентов и широкой общественности к проблеме защиты диких животных и восстановления их популяции", — отметил директор по маркетингу и продажам Александр Росликов.

Проект со звуковым сопровождение позволяет людям узнать о характере и ежедневной жизнедеятельности обитателей зоопарка, а также о продолжительности жизни и среде обитания тюленей и ленивцев.

Ранее "Ингосстрах" объявил набор стажёров по разным направлениям, с перспективной трудоустройства в компанию.