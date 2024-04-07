Случай с лосём и страховкой здоровья

Как лось по ошибке чуть не зашиб грибника и как он получил страховку

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Грибник, Максим Л. во время сбора грибов, неожиданно увидел бежавшего на него лося, который был ранен и потому агрессивен. Лось сбил мужчину с ног и нанёс ему удар рогами и копытами, что стало причиной сотрясения мозга и нескольких переломов конечностей.

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К счастью, грибник выжил. На лося охотился местный богач Игорь Р., клиент страховой компании "Согласие". Он продолжал преследование раненого животного, идя вместе со своим охотничьим псом по следу лося. Увидев пострадавшего Максима, охотник немедленно вызвал "скорую", а затем продолжил преследование. В итоге, лося ему удалось добить. А лечение пострадавшего он осуществил за счёт страховых выплат по своему договору, поскольку у пострадавшего срок страхового полиса истёк.