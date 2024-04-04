Дорожные инциденты в России: обзор результатов 1 квартала 2024 года от аналитиков ВСК

ВСК: аварийность на дорогах России снизилась на 27% за 1 квартал 2024

1:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

В результате анализа первого квартала 2024 года эксперты Страхового Дома ВСК отмечают снижение аварийности на российских дорогах на 27%. Владельцы отечественных автомобилей традиционно чаще оказывались виновниками ДТП. Однако доля дорожных происшествий с участием китайских автомобилей демонстрирует динамичный рост.

Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наибольшее количество ДТП зафиксировано в столице (15%), Краснодарском крае (5,2%), Башкортостане (2,9%), Татарстане (2,7%) и Самарской области (2,5%). Самые безопасные дорожные условия представлены в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге, где доля ДТП составляет менее 1,5%.

Доля женщин среди виновников ДТП также сократилась с 16% в первом квартале 2023 года до 13% в аналогичном периоде 2024 года. Процент ДТП с участием водителей в возрасте от 30 до 40 лет составляет не менее 2%.

Список наиболее аварийных автомобилей остался неизменным:

ВАЗ (18%) Toyota (7,7%) Hyundai (6,7%) Kia (6%) Renault (5%)

Однако наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа ДТП с участием вышеперечисленных марок: ВАЗ на 37%, Renault и Toyota на 29%, Hyundai на 37%, Kia на 42%. В то же время, аварийность с китайскими брендами увеличивается: Geely на 12%, Chery на 30%, Haval на 44%.

Средний размер выплат по ОСАГО в первом квартале составил 72 тыс. рублей. Самые крупные выплаты получают владельцы Toyota, в среднем почти 83 тыс. рублей.