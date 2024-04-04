Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажи гибридных автомобилей Volvo растут, в то время как спрос на электромобили падает
Рэпер Моргештерн показал новорождëнного ребëнка
Кинологи назвали типы людей, которых не любят собаки
Диетолог Русакова: сладкое можно есть только в первой половине дн
Карри из цветной капусты и картофеля: прекрасный вариант закуски в индийском стиле
Идеальный макияж для каждой формы лица: секреты профессионалов
МОК не допустил борца Садулаева до лицензионного турнира
Кустарник бузина, который широко известен своими лекарственными свойствами
Scientific Reports: блокирование молекулы в мозге сократило потребление алкоголя
Дорожные инциденты в России: обзор результатов 1 квартала 2024 года от аналитиков ВСК

ВСК: аварийность на дорогах России снизилась на 27% за 1 квартал 2024

1:54
Страхование

В результате анализа первого квартала 2024 года эксперты Страхового Дома ВСК отмечают снижение аварийности на российских дорогах на 27%. Владельцы отечественных автомобилей традиционно чаще оказывались виновниками ДТП. Однако доля дорожных происшествий с участием китайских автомобилей демонстрирует динамичный рост.

ВСК: аварийность на дорогах России снизилась на 27% за 1 квартал 2024
Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наибольшее количество ДТП зафиксировано в столице (15%), Краснодарском крае (5,2%), Башкортостане (2,9%), Татарстане (2,7%) и Самарской области (2,5%). Самые безопасные дорожные условия представлены в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге, где доля ДТП составляет менее 1,5%.

Доля женщин среди виновников ДТП также сократилась с 16% в первом квартале 2023 года до 13% в аналогичном периоде 2024 года. Процент ДТП с участием водителей в возрасте от 30 до 40 лет составляет не менее 2%.

Список наиболее аварийных автомобилей остался неизменным:

  1. ВАЗ (18%)
  2. Toyota (7,7%)
  3. Hyundai (6,7%)
  4. Kia (6%)
  5. Renault (5%)

Однако наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа ДТП с участием вышеперечисленных марок: ВАЗ на 37%, Renault и Toyota на 29%, Hyundai на 37%, Kia на 42%. В то же время, аварийность с китайскими брендами увеличивается: Geely на 12%, Chery на 30%, Haval на 44%.

Средний размер выплат по ОСАГО в первом квартале составил 72 тыс. рублей. Самые крупные выплаты получают владельцы Toyota, в среднем почти 83 тыс. рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Чем опрыскивать рассаду, чтобы она не болела?
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Последние материалы
Рэпер Моргештерн показал новорождëнного ребëнка
Кинологи назвали типы людей, которых не любят собаки
Диетолог Русакова: сладкое можно есть только в первой половине дн
МОК не допустил борца Садулаева до лицензионного турнира
Идеальный макияж для каждой формы лица: секреты профессионалов
Карри из цветной капусты и картофеля: прекрасный вариант закуски в индийском стиле
Кустарник бузина, который широко известен своими лекарственными свойствами
Scientific Reports: блокирование молекулы в мозге сократило потребление алкоголя
Как уберечь помидоры от фитофторы?
Автолюбители нашли способы сделать машину невидимой для камер ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников