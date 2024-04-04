Дорожные инциденты в России: обзор результатов 1 квартала 2024 года от аналитиков ВСК

В результате анализа первого квартала 2024 года эксперты Страхового Дома ВСК отмечают снижение аварийности на российских дорогах на 27%. Владельцы отечественных автомобилей традиционно чаще оказывались виновниками ДТП. Однако доля дорожных происшествий с участием китайских автомобилей демонстрирует динамичный рост.
Наибольшее количество ДТП зафиксировано в столице (15%), Краснодарском крае (5,2%), Башкортостане (2,9%), Татарстане (2,7%) и Самарской области (2,5%). Самые безопасные дорожные условия представлены в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге, где доля ДТП составляет менее 1,5%.
Доля женщин среди виновников ДТП также сократилась с 16% в первом квартале 2023 года до 13% в аналогичном периоде 2024 года. Процент ДТП с участием водителей в возрасте от 30 до 40 лет составляет не менее 2%.
Список наиболее аварийных автомобилей остался неизменным:
Однако наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа ДТП с участием вышеперечисленных марок: ВАЗ на 37%, Renault и Toyota на 29%, Hyundai на 37%, Kia на 42%. В то же время, аварийность с китайскими брендами увеличивается: Geely на 12%, Chery на 30%, Haval на 44%.
Средний размер выплат по ОСАГО в первом квартале составил 72 тыс. рублей. Самые крупные выплаты получают владельцы Toyota, в среднем почти 83 тыс. рублей.
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