Материнский капитал на Сахалине может быть использован на адаптацию для детей с особенностями

Материнский капитал для абилитации детей: новые возможности в Сахалинской области

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

В отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на Сахалинской области объявили, что теперь средства материнского капитала можно использовать на приобретение оборудования для абилитации детей с особыми потребностями.

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Для возврата расходов необходимо сначала пройти медико-социальную экспертизу, после чего ребенок будет включен в индивидуальную программу адаптации.

Затем можно выбрать необходимые предметы абилитации из предложенного списка, включающего в себя компьютеры, тактильные компьютерные дисплеи, функциональные кресла и другие товары. Покупка осуществляется самостоятельно, но важно сохранить документы об оплате.