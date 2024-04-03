В отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на Сахалинской области объявили, что теперь средства материнского капитала можно использовать на приобретение оборудования для абилитации детей с особыми потребностями.
Для возврата расходов необходимо сначала пройти медико-социальную экспертизу, после чего ребенок будет включен в индивидуальную программу адаптации.
Затем можно выбрать необходимые предметы абилитации из предложенного списка, включающего в себя компьютеры, тактильные компьютерные дисплеи, функциональные кресла и другие товары. Покупка осуществляется самостоятельно, но важно сохранить документы об оплате.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.