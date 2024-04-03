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Весы долго думают, а Козероги не считаются с другими. Кто из знаков зодиака чаще попадает в ДТП

Канадские страховщики составили рейтинг "аварийности" знаков зодиака

3:44
Страхование

Знак зодиака может влиять на вероятность попадания в ДТП — к такому выводу пришли канадские страховые компании, изучив страховые истории 100 000 канадских и американских водителей за период с 2007 по 2013 гг. Эксперты оценили, как черты характера влияют на манеру вождения. Портал "Финуслуги" приводит рейтинг знаков в порядке убывания их "аварийности".

Канадские страховщики составили рейтинг "аварийности" знаков зодиака
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

Весы

Весы попадают в аварии чаще всех. Причина в том, что они долго думают, прежде чем принять решение.

Водолей

Рискованность и эмоциональность, а также рассеянность Водолея мешают ему сконцентрироваться и адекватно реагировать на дорожную обстановку.

Овен

Лидерская натура Овнов не позволяет им пропускать вперёд другие машины. Они руководствуются эмоциями, а не здравым смыслом, поэтому водят неаккуратно.

Рыбы

Рыбы чаще всего попадают в мелкие аварии. Их главный враг на дороге — мечтательность, которая не даёт сосредоточиться на процессе вождения. А сила Рыб в том, что они всегда сохраняют спокойствие и не впадают в панику.

Скорпион

Скорпионы не любят мелочиться, поэтому попадают в серьёзные аварии. Их подводят амбиции: когда другой водитель идёт на обгон или допускает небрежность на дороге, Скорпионы воспринимают это как брошенный им вызов и радостно его принимают. Любят быструю езду, но при этом отлично водят.

Телец

Осторожность и медлительность Тельцов часто делает их пострадавшей стороной в ДТП. В число "аварийных" лидеров этот знак не попал только благодаря своей невозмутимости и консервативности. Обычно соблюдают ПДД, но иногда позволяют себе проскакивать на жёлтый сигнал светофора.

Стрелец

Любят рисковать и часто отвлекаются во время вождения, к тому же самоуверенны и резки, из-за чего представляют собой опасность для других машин. При этом в аварии попадают довольно редко благодаря прагматичности и решительности.

Козерог

Не самый "аварийный", но самый опасный знак на дороге. Водят отлично, но соблюдают ПДД только когда им это выгодно. Часто превышают скорость и считают, что остальные водители должны подчиняться их планам. Не стали лидерами в рейтинге только из-за своей железной выдержки и хладнокровия, а также способности молниеносно реагировать на опасность.

Дева

За рулём могут вести себя как спокойно, так и истерично. Попадать в ДТП им мешают разумная осторожность и нежелание рисковать понапрасну. Быстро учатся, в том числе на чужих ошибках. Часто в их авто въезжают сзади, потому что Девы резко тормозят.

Рак

Если машина на дороге сигналит всем подряд — скорее всего, за рулём Рак. Их слабое место — обидчивость и капризность. При этом Раки — самые осторожные водители. Дух соперничества им чужд, поэтому никогда не устроят гонки с другими машинами. ПДД не нарушают, по крайней мере, сознательно.

Близнецы

Неплохие водители. Способны делать за рулём несколько дел одновременно, например, следить за дорогой и жевать бутерброд. В ДТП попадают редко благодаря нестандартному мышлению и умению находить выход из любой ситуации. При этом часто нарушают ПДД и любят быструю езду.

Лев

Самые "неаварийные" представители зодиака. Если и попадают в аварии, то крупные, и то не по своей вине. Пропускают других благодаря своей щедрости и культурности. А врожденное стремление во всём быть лучшими делает их настоящими профи за рулём.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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