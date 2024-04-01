"Ингосстрах" подал в суд Оренбурга заявление о возмещении 7,4 млн рублей, украденных из банкомата

Страховая компания подала заявление в Центральный районный суд Оренбурга о возмещении материального ущерба на 7,4 млн рублей в порядке суброгации, сообщает time56. ru.
В марте 2021 года двое преступников украли эту сумму из банкомата, застрахованного "Ингосстрахом" по договору с банком. Кредитная организация обратилась к страховщику за возмещением. "Ингосстрах" признал случай страховым и выплатил банку похищенную сумму.
Похитители, которые оказались жителями Оренбурга, были пойманы и осуждены в июле 2022 года Череповецким городским судом Вологодской области.
"Ингосстрах" просит взыскать с виновников 7,4 млн рублей в пользу страховой компании.
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