"Ингосстрах" подал в суд Оренбурга заявление о возмещении 7,4 млн рублей, украденных из банкомата

"Ингосстрах" хочет взыскать с ограбивших банкомат преступников 7,4 млн рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания подала заявление в Центральный районный суд Оренбурга о возмещении материального ущерба на 7,4 млн рублей в порядке суброгации, сообщает time56. ru.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В марте 2021 года двое преступников украли эту сумму из банкомата, застрахованного "Ингосстрахом" по договору с банком. Кредитная организация обратилась к страховщику за возмещением. "Ингосстрах" признал случай страховым и выплатил банку похищенную сумму.

Похитители, которые оказались жителями Оренбурга, были пойманы и осуждены в июле 2022 года Череповецким городским судом Вологодской области.

"Ингосстрах" просит взыскать с виновников 7,4 млн рублей в пользу страховой компании.

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