Тянут время и отказывают в ремонте. Роскачество рассказало, как страховщики обманывают с выплатами по ОСАГО

Топ-5 уловок страховых компаний при выплатах по ОСАГО

3:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

При урегулировании страховых случаев по ОСАГО компании могут прибегать к уловкам и откровенно нарушать закон. Центр финансовой экспертизы Роскачества рассказал, как распознать самые популярные трюки страховщиков и не попасться на них.

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Отказ продать полис под надуманным предлогом

По закону любой автовладелец, собравший полный пакет документов и готовый оплатить "автогражданку", может купить её в офисе страховщика в день обращения. Но если компания сочтёт клиента убыточным, она может отказать ему в оформлении полиса по надуманной причине. Например, сослаться на то, что документы приняты сотрудником, не имеющим на это полномочий.

Что делать? Центробанк России обязывает страховщиков заключать договор ОСАГО с каждым обратившимся и запрещает обусловливать отказ отсутствием или наличием полномочий у какого-либо сотрудника. Если страховщик отказывается продавать полис, пригрозите ему штрафом, ссылаясь на ст. 15.34.1 КоАП РФ ("Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования") или обратитесь в ЦБ РФ.

Прекращение договора в одностороннем порядке

Иногда страховщики прекращают договор ОСАГО в одностороннем порядке после того, как сделают выплату после аварии, например, при полной гибели авто. Водитель, не зная об этом, может отремонтировать машину и ездить на ней, но при повторном попадании в ДТП узнает, что договор больше не действует. Компания отправит его к страховщику виновника аварии, а если виновник сам автовладелец, то в выплате ему откажут.

Что делать? Убедиться, что договор на ОСАГО расторгнут, и при необходимости оформить новый.

Отказ в ремонте

Страховщики могут отказаться ремонтировать машину после аварии, сославшись на то, что у у них якобы нет договора с официальным дилером. Еще одна уловка — отправить клиента для ремонта в другой город или на СТО, которая не может починить авто.

Что делать? Пожаловаться в Центробанк РФ.

Затягивание сроков и уменьшение выплат

Иногда после ДТП в страховой компании принимают заявление автовладельца, но тянут со сроками разбирательства и выплатами. Это делается специально, чтобы клиенту надоело ждать и он начал делать ремонт автомобиля. Для страховщика это станет поводом для отказа в выплате.

Другой вариант — клиенту предлагают компенсацию, не дожидаясь результатов экспертизы, а взамен он подписывает отказ от дальнейших претензий к страховой. Впоследствии оказывается, что сумма намного меньше реальной стоимости ремонта авто.

Что делать? Ничего не подписывать, пока страховщик не рассмотрит вопрос и не определит сумму выплаты.

Обман клиента после экспертизы

Бывает, что после экпертизы страховщик просит автовладельца подписать соглашение об определении размера повреждений. Водитель его подписывает, а потом обнаруживает, что размер ущерба в документе занижен, а компенсация не покрывает стоимость ремонта.

Что делать? Всегда внимательно читайте документы, которые страховщик даёт вам на подпись.