Угонщики переключились на "корейцев" и "немцев": Hyundai и BMW стали самыми похищаемыми в 2024

"ВСК": с начала года в России в три раза снизилось число угонов

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Число автоугонов в первом квартале 2024 года упало в 3 раза, сообщают аналитики Страхового дома "ВСК".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Самый заметный прирост краж страховщик зафиксировал в Воронежской области — там стали угонять машины в 2 раза чаще, чем в том же периоде в 2023 году.

В Москве, напротив, количество краж автомобилей сократилось с 75% до 50%. В два раза снизилась статистика по угонам и в Санкт-Петербурге.

Также аналитики отмечают изменение предпочтений угонщиков. В 2023 году их излюбленными авто были BMW, Hyundai Santa Fe и марка Kia. В текущем лидерами по кражам стали Hyundai и BMW (по 30%).

Средний размер страховой выплаты из-за угона вырос в 1,8 раз — до 4,9 млн рублей. Самая крупная компенсация составила 6,7 млн рублей — её получил житель Вологды, у которого в Воронеже украли BMW X5.

Ранее "Ингосстрах" опубликовал данные опроса о языковых различиях жителей Москвы и Санкт-Петербурга.