Угонщики переключились на "корейцев" и "немцев": Hyundai и BMW стали самыми похищаемыми в 2024

Число автоугонов в первом квартале 2024 года упало в 3 раза, сообщают аналитики Страхового дома "ВСК".
Самый заметный прирост краж страховщик зафиксировал в Воронежской области — там стали угонять машины в 2 раза чаще, чем в том же периоде в 2023 году.
В Москве, напротив, количество краж автомобилей сократилось с 75% до 50%. В два раза снизилась статистика по угонам и в Санкт-Петербурге.
Также аналитики отмечают изменение предпочтений угонщиков. В 2023 году их излюбленными авто были BMW, Hyundai Santa Fe и марка Kia. В текущем лидерами по кражам стали Hyundai и BMW (по 30%).
Средний размер страховой выплаты из-за угона вырос в 1,8 раз — до 4,9 млн рублей. Самая крупная компенсация составила 6,7 млн рублей — её получил житель Вологды, у которого в Воронеже украли BMW X5.
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