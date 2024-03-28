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Аэропорт Домодедово готов компенсировать ущерб в размере миллиарда рублей за поврежденный самолет Emirates, который является крупнейшим пассажирским лайнером в мире

Страховые компании Домодедово готовы покрыть ущерб за поврежденный самолет авиакомпании Emirates

1:29
Страхование

Авиаперевозчик Emirates подводит итоги ущерба после столкновения водовоза с их воздушным судном Airbus A380 в аэропорту Домодедово.

Страховые компании Домодедово готовы покрыть ущерб за поврежденный самолет авиакомпании Emirates
Фото: commons.wikimedia.org by Kentaro Iemoto is licensed under CC BY-SA 2.0

По первоначальной оценке, ремонт и обслуживание лайнера в московском аэропорту могут обойтись в один миллиард рублей. Эту информацию распространил телеграм-канал SHOT.

Была замечена значительная поврежденность обшивки центральной части фюзеляжа и возможные повреждения шпангоута (основного поперечного элемента жесткости борта). Специалисты Росавиации в настоящее время выясняют точный характер повреждений. Планируется образование специальной комиссии в ОАЭ для рассмотрения инцидента. Это позволит определить фактический объем ущерба.

Также значительной будет стоимость временной замены лайнера A380, поскольку его салон предназначен для 489 пассажиров.

Проблему также составляет доставка необходимых для ремонта деталей, что осложнено из-за санкций против РФ. Поиск запасных частей для данного типа самолета в России невозможен, поскольку отечественные авиакомпании не эксплуатируют его. В настоящее время в Emirates рассматривают вопрос о том, кто и как будет производить ремонт A380. Работы будут проводиться в России, так как возврат лайнера в Дубай с текущими повреждениями невозможен.

Тем не менее, отмечается, что страховые компании Домодедово готовы покрыть ущерб.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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