Врачи Кировской области будут получать премии за выявление онкологических заболеваний у пациентов

Врачам в Кирове начнут выплачивать премии за обнаружение рака у пациентов

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили изменения в бюджет областного фонда медицинского страхования на заседании, которое состоялось в четверг, 28 марта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Парламент принял внесенные корректировки в областной фонд медицинского страхования на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. По нововведениям предусматривается выделение суммы в размере 806,9 тысячи рублей для поощрения медицинских работников за раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Врач будет вознагражден за обнаружение рака у пациента, проходящего диспансеризацию или другие профилактические осмотры. За каждый такой случай медицинское учреждение получит дополнительное финансирование из фонда медицинского страхования, а руководство организации направит бонусы выдающемуся сотруднику.