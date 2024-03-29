Врачи Кировской области будут получать премии за выявление онкологических заболеваний у пациентов

Депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили изменения в бюджет областного фонда медицинского страхования на заседании, которое состоялось в четверг, 28 марта.
Парламент принял внесенные корректировки в областной фонд медицинского страхования на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. По нововведениям предусматривается выделение суммы в размере 806,9 тысячи рублей для поощрения медицинских работников за раннюю диагностику онкологических заболеваний.
Врач будет вознагражден за обнаружение рака у пациента, проходящего диспансеризацию или другие профилактические осмотры. За каждый такой случай медицинское учреждение получит дополнительное финансирование из фонда медицинского страхования, а руководство организации направит бонусы выдающемуся сотруднику.
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