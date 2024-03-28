Топ-7 необычных страховых случаев в России

От страхования свадьбы до надгробий: уникальные страховые случаи

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование часто ассоциируется с защитой имущества, здоровья, жизни и автомобилей. Однако существует множество необычных предложений от частных страховых компаний, которые могут вызвать удивление.

Фото: commons.wikimedia.org by Tom Pumford is licensed under CC0

В России также существует множество уникальных страховок, хотя их количество невелико по сравнению с зарубежными стандартами.

Страхование от укуса клеща. Многие люди испытывают страх перед клещами, и это вполне оправдано. Этот полис компенсирует расходы на удаление клеща и его исследование. Страхование свадебного торжества. Этот полис обеспечивает защиту от любых событий, способных испортить свадебный день, таких как плохая погода, неявка фотографа, ведущего и других ключевых участников. Страхование от невозможности выезда за границу. Этот полис защищает от любых обстоятельств, мешающих путешествию за границу, включая болезнь. Страхование от увольнения. Данный вид страхования особенно полезен для тех, кто должен выплачивать кредиты или обеспечивать семью и может потерять источник дохода. Страхование надгробий. Иногда по телевидению рассказывают о вандалах, повреждающих надгробия. Поэтому некоторые люди заинтересованы в страховании захоронений. Страхование дуба. Один из жителей коттеджного поселка Москвы застраховал старый дуб, которому уже 120 лет, на сумму 200 тысяч рублей. Это необычное решение, но для него это ценная реликвия. Страхование вагонов от падения деревьев, самолетов и других объектов. На первый взгляд, это может показаться разумной мерой, но стоит учитывать, что речь идет о вагонах метрополитена, где падение самолетов и деревьев маловероятно.