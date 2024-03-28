Минфин предложил продлить льготные тарифы страховых взносов для НКО на 2 года

Срок пониженных тарифов страховых взносов для НКО будет увеличен

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство финансов предлагает продлить на два года сниженные тарифы страховых взносов для некоммерческих организаций.

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На портале нормативных актов опубликован законопроект, который предусматривает возможность продления для некоммерческих организаций использования сниженных тарифов страховых взносов еще на два года.

В настоящее время некоммерческие организации могут воспользоваться льготной ставкой страховых взносов в размере 7,6%, вместо обычных 30%, до конца 2023 года. Минфин предложил продлить данную норму до 2026 года.

Это продление поможет снизить финансовое бремя на некоммерческие организации, которые занимаются решением важных социальных задач, как утверждается на официальном сайте министерства.

Сниженные тарифы страховых взносов могут применяться социально ориентированными некоммерческими организациями с упрощенной системой налогообложения, занимающимися социальным обслуживанием, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и любительским массовым спортом, сообщает портал klerk. ru.