Агентство по страхованию вкладов выплатило страховое возмещение 9 000 клиентам банка "Киви"

АСВ выплатило 85% страхового возмещения клиентам банка "Киви"

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выплатила вкладчикам банка "Киви" 85% суммы страхового возмещения.

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Примерно 9000 физических и юридических лиц получили обратно свои средства. Ожидается, что всего около 20 000 клиентов получат компенсацию по страхованию. Эту информацию приводит телеграм-канал корпорации.

В ходе ряда нарушений федеральных законов о банковской деятельности, Центробанк лишил лицензии банка "Киви" 21 февраля 2024 года. Эти нарушения произошли в последние 12 месяцев и включали пять инцидентов. Кроме того, Центробанк дважды вводил ограничения на определенные операции банка.