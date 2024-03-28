Агентство по страхованию вкладов выплатило страховое возмещение 9 000 клиентам банка "Киви"

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выплатила вкладчикам банка "Киви" 85% суммы страхового возмещения.
Примерно 9000 физических и юридических лиц получили обратно свои средства. Ожидается, что всего около 20 000 клиентов получат компенсацию по страхованию. Эту информацию приводит телеграм-канал корпорации.
В ходе ряда нарушений федеральных законов о банковской деятельности, Центробанк лишил лицензии банка "Киви" 21 февраля 2024 года. Эти нарушения произошли в последние 12 месяцев и включали пять инцидентов. Кроме того, Центробанк дважды вводил ограничения на определенные операции банка.
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