Это хорошая тенденция". Россияне до 40 лет стали чаще оформлять программы накопительного страхования жизни и финансов

"Росгосстрах": российская молодежь стала больше заботиться о финансовой защите здоровья

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Защитные программы набирают все большую популярность у людей в возрасте до 40 лет, сообщил "Росгосстрах", проанализировав портфель договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) за два предыдущих года.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

По данным "Росгосстраха", в 2023 году продукты накопительного страхования, обеспечивающие финансовую защиту жизни и здоровья, а также предназначенные для формирования финансового капитала на будущее, преимущественно оформляли россияне в возрасте 30-49 лет (56%). Это на 5% выше, чем в 2022 году.

"В целом мы видим за последний год возросший интерес к программам НСЖ у более молодой аудитории. И это хорошая тенденция, поскольку основная цель программы — защита финансового благополучия себя и своих близких. Она особенно актуальна для трудоспособных людей среднего возраста, которые несут финансовую ответственность за свою семью, в том числе, детей и пожилых родителей, — отмечает руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова.

При этом 56% заключённых договоров приходится на женщин, но и у мужчин наблюдается рост интереса к НСЖ за последние два года, добавляют в страховой компании.

Средний срок страхования в 2023 году составил 10 лет, отметили в "Росгосстрахе".

По данным компании, наибольший рост популярности защитных программ зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе (25%), Белгородской области (8%), Алтайском крае (6%), Красноярском крае (5%), Кемеровской области (4%), Оренбургской области (3%), Москве и МО (3%), Республике Башкортостан (3%), Санкт-Петербурге и ЛО (2%), а также Калужской области (2%).