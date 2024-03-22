"Обеспечить защищенность средств". Сенаторы и депутаты обсуждают предложения по страхованию электронных кошельков граждан

Госдума и Совфед России обсуждают подготовку предложений для борьбы с трудностями в оформлении электронных кошельков, заявил зампред ЦБ Алексей Гузнов, сообщает Радио Sputnik.
Гузнов отметил, что особо внимание нужно обратить на некоторые виды кошельков, включая неперсонифицированные, в отношении которых наблюдаются сложности с учетом и страхованием.
По словам руководителя Комитета Госдумы по финансовому рынку и председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова, в настоящее время депутаты обсуждают, как реализовать идентификацию владельца кошелька, после чего - "обеспечить защищенность средств".
"Мы дискутируем по этой теме, но сказать о том, что окончательное решение о страховании средств на электронных кошельках принято, преждевременно", – рассказал Аксаков "Парламентской газете".
Обсуждение необходимости страхования электронных кошельков началось после того, как 21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка за нарушающие закон банковские операции.
Ранее страховые компании предложили возмещать россиянам ущерб от утечки данных через Госуслуги.
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