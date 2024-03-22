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"Обеспечить защищенность средств". Сенаторы и депутаты обсуждают предложения по страхованию электронных кошельков граждан

Центробанк: В Госдуме готовят предложения по страховке электронных кошельков

1:12
Страхование

Госдума и Совфед России обсуждают подготовку предложений для борьбы с трудностями в оформлении электронных кошельков, заявил зампред ЦБ Алексей Гузнов, сообщает Радио Sputnik.

Центробанк: В Госдуме готовят предложения по страховке электронных кошельков
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Гузнов отметил, что особо внимание нужно обратить на некоторые виды кошельков, включая неперсонифицированные, в отношении которых наблюдаются сложности с учетом и страхованием.

По словам руководителя Комитета Госдумы по финансовому рынку и председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова, в настоящее время депутаты обсуждают, как реализовать идентификацию владельца кошелька, после чего - "обеспечить защищенность средств".

"Мы дискутируем по этой теме, но сказать о том, что окончательное решение о страховании средств на электронных кошельках принято, преждевременно", – рассказал Аксаков "Парламентской газете".

Обсуждение необходимости страхования электронных кошельков началось после того, как 21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка за нарушающие закон банковские операции.

Ранее страховые компании предложили возмещать россиянам ущерб от утечки данных через Госуслуги.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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