У Киви Банка отозвали лицензию из-за нарушений уголовного кодекса РФ

Лицензия у банка QIWI отозвана за систематическое нарушение законов РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили в Банке России.
Центробанк направил в правоохранительные органы информацию об имеющихся признаках нарушения Киви Банком уголовного кодекса. В частности, через него осуществлялись расчеты между гражданами и теневым бизнесом: переводы на криптообменники, онлайн-казино и другие операции.
Россияне отмечают, что QIWI-кошельки уже нельзя пополнить. Возможность вывода средства пока сохраняется.
В Банке России отметили, что отзыв лицензии у QIWI банка существенно не повлияет на возможность физических и юридических лиц осуществлять расчетные операции и переводы.
Ранее сообщалось, что три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи от россиян.
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