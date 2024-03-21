Пострадавшие от утечки данных россияне смогут получать компенсацию через "Госуслуги"

Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил выплачивать компенсации россиянам, пострадавшим от утечки данных, через интернет. Его слова прозвучали на пресс-конференции по киберрискам.
Как считает Уфимцев, площадкой для получения страховки может стать портал "Госуслуги".
Однако важно сделать так, чтобы россияне понимали, на какую сумму они претендуют при потере персональных данных, и при этом не возникало злоупотреблений, когда за ущерб на 40 тысяч рублей люди будут требовать 1 млн рублей, добавил эксперт.
Отметим, что законопроект, который позволит при утечке получать компенсацию через "Госуслуги", уже разрабатывают российские сенаторы. В документе, в частности, прописана обязанность операторов персональных данных иметь деньги для возмещения ущерба от кражи информации.
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