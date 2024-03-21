Как правильно застраховать квартиру или дом: советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: обязательно изучите условия договора при страховании жилья

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Управление Роспотребнадзора Хакасии дало рекомендации по страхованию имущества. Об этом сообщает издание ШАНС.

Фото: flickr.com by Don O'Brien is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В первую очередь владельцу недвижимости стоит изучить раздел, где прописаны страховые случаи. Это вообще справедливо для любых видов страхования.

Во-вторых, необходимо помнить: чем дешевле страховка, тем меньше рисков она покрывает. Поэтому, на полисе экономить не стоит.

В-третьих, стоит помнить: застраховать можно любое имущество на территории жилья, а период страхования может быть любым, но самый выгодный полис со сроком действия от 1 года и больше.

В-четвёртых, чтобы не переплачивать за страховку, рассчитайте примерную её стоимость у разных компаний и сравните предложения. И, разумеется, не поленитесь узнать о процедуре возмещения убытков.

И в-пятых, учтите, что самые частые страховые случаи в квартирах это протечки, а в частных домах — короткие замыкания.