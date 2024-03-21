Как правильно застраховать квартиру или дом: советы Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора Хакасии дало рекомендации по страхованию имущества. Об этом сообщает издание ШАНС.
В первую очередь владельцу недвижимости стоит изучить раздел, где прописаны страховые случаи. Это вообще справедливо для любых видов страхования.
Во-вторых, необходимо помнить: чем дешевле страховка, тем меньше рисков она покрывает. Поэтому, на полисе экономить не стоит.
В-третьих, стоит помнить: застраховать можно любое имущество на территории жилья, а период страхования может быть любым, но самый выгодный полис со сроком действия от 1 года и больше.
В-четвёртых, чтобы не переплачивать за страховку, рассчитайте примерную её стоимость у разных компаний и сравните предложения. И, разумеется, не поленитесь узнать о процедуре возмещения убытков.
И в-пятых, учтите, что самые частые страховые случаи в квартирах это протечки, а в частных домах — короткие замыкания.
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