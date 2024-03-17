"Не терпим такого поведения". "Ингосстрах" заявил, что не будет страховать обходящие санкции суда с российской нефтью и вызвал тревогу у Запада

На Западе обеспокоены, что "теневой флот" России не застрахован от разлива нефти

1:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховка "теневого флота" российских танкеров не покроет расходы на устранение последствий разлива нефти, сообщают Financial Times (FT) и Danwatch.

Фото: defense.gov by Старшина 2-го класса Джастин Стамберг is licensed under public domain

По данным, обнаруженным в "утекших" документах, страхование, российская СК "Ингосстрах" обеспечивает обязательное страхование судов при заходе в порты во всем мире. При этом в контракте со страховщиком говорится, что экспорт нефти из РФ обязан "соответствовать законам США, Великобритании и (или) ЕС". В документе также есть прямая ссылка на постановление Евросоюза об установлении ценового предела для продажи нефти в $60 за баррель. Ссылаясь на Киевскую школу экономики, FT отмечает, что в конце 2023 года стоимость более 90% экспорта энергоносителя через Балтику превысила установленный потолок.

Страховщик подтвердил изданию, что рассматривает вероятность отмены страхового покрытия для судов, которые обходят санкции. Как объяснили в "Ингосстрахе", это поможет компании избежать риска "вторичных санкций и испорченной репутации". При этом в СК не уточнили, будет ли она оплачивать ликвидацию последствий разлива нефти с судна, перевозящего нефть по превышающей потолок стоимости.

"Ингосстрах" не терпит такого поведения клиентов", — сказали представители страховщика.

Аналитики Lloyd's List считают, что это несет серьезную угрозу окружающей среде и безопасности там, где проходят суда с российской нефтью, в том числе в водах Дании и пролива Ла-Манш.

В МИД Дании заявили, что страна "открыта для дополнительных мер ЕС" против "теневого флота" РФ.

"Это большая проблема, если эти танкеры обходят санкции и ходят без соответствующей страховки", — отметил глава ведомства Ларс Расмуссен.

В "Ингосстрахе" обещали "рассмотреть этот вопрос", но отметили, что на расследование ситуации потребуется время.

Ранее "Ингосстрах" выпустил новый полис для туристов и турагентов.