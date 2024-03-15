Новый вид полиса: "Ингосстрах" запустил общий полис страхования туриста и его турагента

"Ингосстрах" выпустил общий полис страхования туриста и его турагента

Представитель "Ингосстраха" рассказал, что классические продукты призваны покрывать лишь риски туристов, в них не учитывают комиссию агентов, пишет издание Ingos.

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В связи с этим страховая компания "Ингосстрах" решила запустить новый продукт, который будет покрывать риски отмены поездки и для туристов, и для турагентств.

В соответствии со страховым соглашением, клиент имеет право вернуть всю сумму, которая была потрачена на поездку, а агент не потеряет комиссию, если клиент не поехал в путешествие из-за страхового случая. Отмечается, что страховка доступна для поездок по России и заграницу.

"В среднем полис стоит около 4,5-5,5% от страховой суммы. Страховая же сумма равна стоимости туристической поездки, приобретенной у турагента. Если говорить о средней стоимости по стране, то это около 150-160 тыс. руб. за тур, но в крупных городах средняя сумма может быть практически в два раза выше", — уточнила представитель СК.