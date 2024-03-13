Стало известно, когда минувшей зимой произошло наибольшее количество ДТП на российских дорогах

Декабрь оказался самым аварийным месяцем ушедшей зимы. Своей статистикой поделился "Росгосстрах".
Страховщик отмечает, что хотя в декабре зафиксировано максимальное количество ДТП, их всё же не намного больше, чем в январе и феврале. А всего за зиму за компенсациями после автомобильных аварий обратились 65,6 тысяч человек.
35% обращений были в декабре, 34% в январе и 31% в феврале. Самым частым происшествием было ДТП с двумя и более участниками.
Лидерами по числу обращений стали Москва, Московская область, Башкортостан и Татарстан. В десятку также попали Санкт-Петербург, Ленинградская и Свердловская области, Пермский край, Иркутская и Нижегородская области, Чувашия и Вологодская область.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники устроили 98 подставных ДТП и выручили за них более 28 млн рублей. Обмануты были 13 страховых компаний. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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