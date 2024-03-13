Стало известно, когда минувшей зимой произошло наибольшее количество ДТП на российских дорогах

"Росгосстрах" назвал декабрь самым аварийным месяцем зимы

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Декабрь оказался самым аварийным месяцем ушедшей зимы. Своей статистикой поделился "Росгосстрах".

Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Страховщик отмечает, что хотя в декабре зафиксировано максимальное количество ДТП, их всё же не намного больше, чем в январе и феврале. А всего за зиму за компенсациями после автомобильных аварий обратились 65,6 тысяч человек.

35% обращений были в декабре, 34% в январе и 31% в феврале. Самым частым происшествием было ДТП с двумя и более участниками.

Лидерами по числу обращений стали Москва, Московская область, Башкортостан и Татарстан. В десятку также попали Санкт-Петербург, Ленинградская и Свердловская области, Пермский край, Иркутская и Нижегородская области, Чувашия и Вологодская область.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники устроили 98 подставных ДТП и выручили за них более 28 млн рублей. Обмануты были 13 страховых компаний. Подробнее об этом читайте в нашем материале.